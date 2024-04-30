Taksici minik cana acımadı! Kedinin üzerinden geçti ardına bile bakmadı...

30 Nisan 2024 23:40 - Güncelleme : 01 May 2024 00:26

Hayvana şiddet olayları dur durak bilmiyor. Her gün binlerce minik canlı öldürülüyor ya da ölüme terk ediliyor. Bu kez yaşanan vicdansızlığın adresi ise Beylikdüzü. Doğduğundan beri bir apartmanın önünde sessiz sedasız yaşamını sürdüren Fiona isimli kedi siteye dışarıdan gelen vicdansız bir taksici tarafından ezilerek ölüme terk edildi. Bu olay geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen Eros isimli kediyi akıllara getirdi.

ÖLMEDİ SAVAŞIYOR

Sokak kedisi olmasına rağmen yaşadığı apartmanın önünde büyük bir sevgiyle büyütülen Fiona'nın kanlar içerisindeki halini gören apartman sakini M.Ç. veterinere götürdü.

Gözyaşları içerisinde götürdüğü Fiona'ın gözlerinin bile dışarı çıktığını söyleyen M.Ç. yaşamasının çok zor olduğunu ve bunu yapanın cezalandırılması gerektiğini ancak polisleri aramasına rağmen polislerin olay yerine intikal etmediğini iddia etti. M.Ç bu işin peşini bırakmayacağını da dile getirdi.



Bebekleriyle beraber büyüdü...

Yaşadığı sitede sessiz sakin hayatını sürdüren Fiona'da aslında Eros'la aynı kaderi paylaşıyor. Biri vahşice katledildi diğeri kaza da olsa ölüme terk edildi.

BİR DİĞER ACI DA EROS

Öte yandan, Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir'de yine bir sitede hayatını sessiz sakin sürdüren Eros isimli kedi cani İbrahim Keloğlan tarafından kafasına tekme atılarak vahşice öldürülmüştü. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan bu vahşet büyük ses getirse de katil İbrahim Keloğlan serbest bırakılmıştı.