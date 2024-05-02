Taksicilerden TAG şoförüne "Kan dökülecek" tehdidi

02 May 2024 18:00 - Güncelleme : 02 May 2024 18:19

Ankara’da taksici, Martı TAG şoförünü çağırıp küfürler ederek "Kan dökülecek" diyerek tehdit etti.

Uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit ederek tartakladılar. Taksiciler, sürücüyü “Arabanın kaybedeceksin, plakanı herkes bilecek, kan dökülecek bak” gibi sözlerle tehdit etti. Tehditler savuran, küfürler eden taksicilerin kan donduran görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı.