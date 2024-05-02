02 May 2024 18:00 - Güncelleme : 02 May 2024 18:19
Taksicilerden TAG şoförüne "Kan dökülecek" tehdidi
Taksiciler Ankara'da Martı TAG şoförünü uygulamadan çağırıp ölümle tehdit etti. O anları umursamadan sosyal medyadan paylaştılar.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara’da taksici, Martı TAG şoförünü çağırıp küfürler ederek "Kan dökülecek" diyerek tehdit etti.
Uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit ederek tartakladılar. Taksiciler, sürücüyü “Arabanın kaybedeceksin, plakanı herkes bilecek, kan dökülecek bak” gibi sözlerle tehdit etti. Tehditler savuran, küfürler eden taksicilerin kan donduran görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı