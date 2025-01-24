Taksiciye dehşeti yaşattılar! Yol verme tartışmasında öldüresiye dayak
Gaziantep'te trafikte başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında araçtan inen şahıslar taksiciye tekme ve yumruklarla saldırdı. O korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Gaziantep'te taksici trafikte tartıştığı kişiler tarafından öldüresiye dayak yedi. Trafikte taksici ile yaşadıkları tartışma sonrası araçlarını durduran şahıslar, taksiciye bir anda saldırmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olayda aracında bulunan taksici feci şekilde darp edildi. Taksicinin bulunduğu araca gelen şahıslar, defalarca tekme ve yumruklarla taksiciye saldırdı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Dehşet anlarının saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı anlarda araya girmeye çalışan vatandaşların çabası da yetersiz kaldı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar olay yerine koşarak kavgayı ayırmaya çalışırken, diğer sürücüler ise kornalarına basarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin devamında kavgaya başka şahısların da dahil olması ve bir şahsın başka bir şahsa koşarak yumruk atması ise dikkat çekti.