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Taksilerde yeni dönem için geri sayım başladı! Artık zorunlu olacak

Milyonlarca vatandaşın içini rahatlatan uygulama için son 3 gün... 1 Mart 2025 itibarıyla yolcu ve sürücü güvenliği için kritik bir adım hayata geçecek. Artık taksilerde araç içi kamera bulundurmak zorunlu hale geliyor. Zorunluluğa uymayan sürücülere para cezası kesilecek. İşte detaylar...

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Taksilerde yeni dönem için geri sayım başladı! Artık zorunlu olacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 09:54

Trafikte yaşanan müşteri anlaşmazlıkları, ölümlü ya da yaralamalı şiddet, taciz olayları gibi olumsuzlukların önüne geçilmek için İçişleri Bakanlığı harekete geçmişti. 1 Mart 2025 itibarıyla taksilere kamera takma zorunluluğu getirilmişti. Yaklaşık 22 bin liraya mal olacak yeni uygulama için son 3 gün.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik öngören kararı çerçevesinde 1 Mart 2025'ten itibaren Türkiye genelinde sayıları 120 bine ulaşan taksiler için kamera bulundurma zorunluluğu başlıyor.

Hafta sonuna kadar bütün taksilerin kamera sistemi kurması gerekirken, taksi içi kamerası bulunmayan araçlar muayeneden geçemeyecek.

UYMAYANA PARA CEZASI

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, taksi içi kamera sisteminin sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde kurulması gerekiyor. Kamera kayıtlarının taksinin faaliyette olduğu süre zarfında en az bir ay süresince saklı tutulması gerekiyor.
Bu süreler taksilerin bağlı bulunduğu illerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonlarınca yeniden belirlenebileceği gibi bu kayıtlar genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın erişimine hazır halde bulundurulacak. Bu sayede muhtemel suçlar kayıt altına alınabilecek, yetkililer hızlı ve etkili müdahale edebilecek, yolcu ve şoför güvenliği üst seviyeye taşınacak.

İSTANBUL'DA KAMERASIZ TAKSİ KALMADI

Sabah'ın haberine göre, bu karar, taksi taşımacılığında güvenlik standartlarını yükseltmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, 1 Mart'ta başlayacak zorunluluk öncesi İstanbul'da bütün taksilerin mevcutta kameralı sisteme geçtiğini anlatırken, "İstanbul'da şu anda kamerası bulunmayan taksimiz kalmadı. 1 Mart'ta başlayacak muayene düzenlemesine İstanbul taksicileri olarak bizler hazırız. Tüm taksilerde kameralarımız takılı. Kamera olmayan araçlar ruhsat alamıyor ve bu sebeple zaten çalışamıyorlar" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Taksilerde kamera zorunluluğu var mı?
İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; taksilere araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.
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