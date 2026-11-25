İstanbul Valiliği’nin kararı ile bugün saat 15.00’ten itibaren Taksim Metro İstasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağı duyuruldu. Peki, Taksim metrosu açıldı mı, neden kapalı? Şişhane metro istasyonu tamamen kapatıldı mı, hangi çıkışlar kullanılamıyor?

TAKSİM METRO AÇILDI MI?

İstanbul'da Taksim metro istasyonunu kullanacak yolcular için ulaşım düzenlemesi yapıldı. Metro İstanbul'un duyurusuna göre, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim istasyonu, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla yolcu kullanımına kapatıldı.

Saat 15.00'ten itibaren Taksim istasyonunda tren duruşu yapılmıyor. M2 hattındaki metro seferleri, Taksim durağını pas geçerek diğer istasyonlar arasında devam ediyor. Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı karar kapsamında geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada istasyonun yeniden hizmete gireceği tarihe ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI?

Taksim metro istasyonunun kapatılmasına ilişkin karar, İstanbul Valiliğinin aldığı tedbirler kapsamında uygulamaya konuldu. Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda geçici işletme düzenlemesine gidildiğini duyurdu.

Kısıtlamanın ne zaman sona ereceğine ilişkin ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

ŞİŞHANE METRO İSTASYONU KAPALI MI?

Taksim istasyonunun aksine Şişhane metro istasyonunun tamamı kapatılmadı. Metro İstanbul'un duyurusuna göre, Şişhane istasyonunda İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları yolcu kullanımına kapatıldı.

Diğer çıkışlardan istasyona erişim sağlanabiliyor. Bu nedenle Şişhane istasyonunu kullanacak yolcuların kapalı olan çıkışları dikkate alarak ulaşım planlarını yapması gerekiyor.

TAKSİM METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim metro istasyonunun yeniden açılacağı saat henüz belli olmadı. Metro İstanbul, istasyonun ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını bildirdi. Yeniden açılışla ilgili gelişmelerin kurumun resmi duyuruları üzerinden paylaşılması bekleniyor.