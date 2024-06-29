Taksim Meydanı'na çıkan yollar barikatlarla kapatıldı!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Haziran 2024 20:34 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 20:46
Taksim Meydanı'na çıkan yollar polis barikatlarıyla kapatıldı.. "Onur Yürüyüşü" adı altında yapılacak etkinliğe İstanbul Valiliği geçit vermedi.
30 Haziran Pazar günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca düzenlenmek istenen izinsiz gösteri sebebiyle hazırlıklar başladı. Polis ekipleri meydanı barikatlarla kapattı, yayalara yeni yol alternatifleri hazırlandı.
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı