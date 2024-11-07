Taksim sular altında kaldı! Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

07 Kasım 2024 11:44 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:51

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan çalışmalar sırasında iş makinesi su borusunu patlattı. Meydan sular altında kaldı. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan çalışmalar esnasında iş makinesi su borusunu patlattı.

MEYDAN SULAR ALTINDA KALDI

Meydanın bir kısmı sular altında kalırken, suyun patladığı kısım iş makinesi tarafından kapatılarak suyun yükselmesi önlendi. Bazı noktalarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

İSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.