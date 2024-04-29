Taksim'de 1 Mayıs önlemleri: Demir bariyerler bölgeye getirildi
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için önlemler alınmaya başlandı. Kutlamaların yapılmayacağı meydana polis bariyerleri getirildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sadece sayılı saatler kala kutlamaların yapılmayacağı Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydan ve çevresine güvenlik güçleri tarafından bariyerler getirildi. Ayrıca 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
BAKAN YERLİKAYA TEDİBİRLERİ AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da alınacak tedbirleri açıklamış, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Ayrıca; İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri, Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulunulabileceklerdir" demişti.