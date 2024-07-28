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Taksim’de büyük tehlike: Yetkililer olay yerinde! 'İkinci İzmir vakası yaşamak istemiyoruz'

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:20

Taksim Meydanı’nda yağmur yağdığında ateş saçtığı ihbar edilen trafo etrafına polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. İkinci bir İzmir vakası yaşanabilme ihtimali vatandaşları bir hayli korkuttu.

İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından Taksim'de tehlike saçan elektrik trafosu görüntüsü vatandaşları korkuttu.

Taksim’de büyük tehlike: Yetkililer olay yerinde! 'İkinci İzmir vakası yaşamak istemiyoruz' - 1. Resim

TRAFO KUTUSUNUN KABLOSU KOPTU

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan trafo kutusunun kablosu koptu.

Taksim’de büyük tehlike: Yetkililer olay yerinde! 'İkinci İzmir vakası yaşamak istemiyoruz' - 2. Resim

Yağmur yağdığında trafodan kıvılcım çıktığının ihbar edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince trafo etrafına tedbir amaçlı şerit çekildi.

Taksim’de büyük tehlike: Yetkililer olay yerinde! 'İkinci İzmir vakası yaşamak istemiyoruz' - 3. Resim

Daha sonra trafonun Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince götürüldüğü öğrenildi.

Taksim’de büyük tehlike: Yetkililer olay yerinde! 'İkinci İzmir vakası yaşamak istemiyoruz' - 4. Resim

"HEMEN YETKİLİLERİ ARIYORUZ''

Trafo kablosunun 2 gün önce koptuğunu söyleyen Veysi Maskan, "Bu, yağmurdan dolayı ateş çıkarıyor. İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım, gelip yapması için. İzmir’de olan olayı gördükten sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz gelip yapmaları için ricada bulunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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