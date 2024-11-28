Taksim'de skandal! Turistin şoke eden hilesi kamera kayıtlarına yansıdı

28 Kasım 2024 20:06 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 20:10

Taksim'in kalbinde yer alan, turistlerin uğrak mekanlarından biri olan bir restoranda yaşanan olay, hem çalışanları hem de diğer müşterileri şoke etti. Genç bir turist, hesabı ödemekten kaçınmak için akla hayale gelmeyecek bir yola başvurarak, yemeğine saç koydu…

Turizmde bir rekor daha kırıldı! Türkiye'ye gelen turist sayısı 49.2 milyon kişi oldu

Turizmde bir rekor daha kırıldı! Türkiye'ye gelen turist sayısı 49.2 milyon kişi oldu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim​ semtinde bir restoranda hesabını ödemek istemeyen bir turistin, tabağına saç​ koyarak restoran çalışanlarını suçladığı iddia edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

Turistin yemeğine saç koyduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıyan bu hilekarlık, turistin yüzsüzlüğünü gözler önüne serdi. Garson, müşterinin bu iddiasına şaşırsa da güvenlik kameralarını incelemeye karar verdi. Görüntülerde, turistin hesap ödememek için yemeğine saç koyduğu anlar yer aldı. Ayrıca, saç koyduğu yemeği restoran sahibine götürüp gösterdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜFE ÇALIŞANI: HESAP ÖDEMEMEK İÇİN YAPTI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan büfe çalışanı Hayri Taş, "Olay gece geç saatlerde meydana geldi. Turist​ müşteriler büfeye geldikten sonra yemek siparişi verdiler. Ardından yemekleri bitmesine yakın turistler yanıma gelip temellerinden saç çıktığını söyledi. Bunu hesap ödememek için yaptılar. Bizde daha sonra güvenlik kamerasına baktık ve turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördük. Turistin amacı hesap ödememek için yemeğin üzerine saç koyup arbede çıkarmaktı. Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.