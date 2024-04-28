28 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:04
Taksimetre 204 lira tuttu şoför zorla bahşiş alıp 250 TL çekti
İstanbul'da taksici-müşteri tartışmasında yeni bir olay daha yaşandı. Bir taksici taksimetrede 204 lira yazmasına rağmen yolcudan zorla bahşiş almaya çalıştı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İstanbul'da bir genç bindiği takside şoförün 50 lira zorla bahşiş almaya çalışması üzerine o anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler dikkat çekti.
Taksi şoförü 204 lira tutan yolculuğu kredi kartıyla ödemeye çalışan gençten "Zaten 20 lira benden komisyon kesiyor. 1 saattir seninle uğraşıyorum. Hadi bahşiş olsun. O kadar trafiğe girdik." diyerek 250 lira çekmeye çalıştı.
Genç bu hesaba itiraz ederek "Alırsan 153'ü ararım." diyerek o anları kayıt altına aldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr