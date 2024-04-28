Taksimetre 204 lira tuttu şoför zorla bahşiş alıp 250 TL çekti

28 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:04

Kalamış'ta feci olay! Deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu

Kalamış'ta feci olay! Deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu

İstanbul'da bir genç bindiği takside şoförün 50 lira zorla bahşiş almaya çalışması üzerine o anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler dikkat çekti.

Taksi şoförü 204 lira tutan yolculuğu kredi kartıyla ödemeye çalışan gençten "Zaten 20 lira benden komisyon kesiyor. 1 saattir seninle uğraşıyorum. Hadi bahşiş olsun. O kadar trafiğe girdik." diyerek 250 lira çekmeye çalıştı.

Genç bu hesaba itiraz ederek "Alırsan 153'ü ararım." diyerek o anları kayıt altına aldı.