Taksiye binen yolcu bir dakika sonra araçtan indirildi! Sürücünün sözleri şoke etti: 'İşi bırakırım yine de seni götürmem'

01 Aralık 2024 16:51 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:57

İstanbul Avrupa Yakası'ndan taksiye binerek karşıya geçmek isteyen yolcu bir dakika sonra araçtan indirildi. Trafik olduğu için yolcuyu istediği yere bırakamayacağını söyleyen taksici, "Ben bu işi bırakırım seni de götürmem. Sen benim keyfimin amiri misin?” dedi.

İstanbul​ Avrupa Yakası​'nda taksiye binen genç adam yaşadıklarıyla şaşkına döndü. Karşıya geçeceğini söyleyen genç adam, taksicinin tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı. Yolcuyu bir dakika sonra indirmek isteyen taksici, gerekçe olarak trafiği öne sürdü. "SEN BENİM KEYFİMİN AMİRİ MİSİN?" Yaşadıklarıyla şaşkına dönen genç adam o anları saniye saniye kaydetti. Duruma sinirlenen yolcunun “Bırakacaksan sen beni niye aldın o zaman?” sorusuna taksici “Bu iş inada bindi. Ben bu işi bırakırım seni de götürmem. Çalışmıyorum. Sen benim keyfimin amiri misin?” yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberler Burun tıkanıklığı yaşıyordu, doktorlar ilk başta önemsemedi! Nadir görülen hastalık, hayatını kararttı WhatsApp kullanıcılarına yeni sistem geliyor: Artık kodu okutan katılabilecek