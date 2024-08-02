Taksiyi kaldırımda sürdü, görenler şaşkına döndü!

02 Ağustos 2024 12:44 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:55

Esenyurt Ahmet Arif Caddesi ticari taksi şoförü kaldırıma çıkarak herkesi şaşkına çevirdi. Aracı kaldırımda süren sürücü, hem kendisinin hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı.

Görüntülerden sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonucu taksi şoförünün kimliği ve idaresinde bulunan taksinin plakası tespit edildi. Ardından polis ekipleri R.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kimliği tespit edilen taksi şoförü R.T.’ye ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ ve ‘Saygısızca araç kullanmak’ suçlarından toplamda bin 380 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca R.T. ardından işlemlerin yapılması için Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.