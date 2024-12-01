Tam 291 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı! Cezaları hamile olduğu için ertelenmişti: Şimdi de 12'nci çocuğuna hamile

01 Aralık 2024 15:41 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 15:51

Eskişehir’de 15 farklı hırsızlık suçtan 226 yıl 787 ay hapis cezası bulunan kadın kıskıvrak yakalandı. Tüm cezaları hamile olduğu için ertelenen 35 yaşındaki kadının 12. bebeğine hamile olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce başlatılan operasyonda 162 ayrı suç kaydı, 15 ayrı hırsızlık​ suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası​ bulunan kadın​ yakalandı. Daha önce hamile olduğu için tüm cezaları ertelenen 35 yaşındaki Ceylan Ç.’nin 12. bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı.

12. BEBEĞİNE HAMİLE

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan Ceylan Ç.’nin, bulunan 162 suç kaydının tamamının ‘Kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık’ suçundan olduğu öğrenildi. Ayrıca 15 ayrı ‘Hırsızlık’ suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç.’nin, tüm hapis cezalarının ‘Hamile’ olduğu gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi. Genç yaşında rağmen 11 çocuk annesi olan ve 12’nci çocuğuna hamile halde Eskişehir​ Adliyesi’ne sevk edilen Ceylan Ç., yargılanma süreci devam eden 10 ayrı suç dosyası için ifade verecek.

HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi’nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, şüpheli Ceylan Ç. evine girmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.