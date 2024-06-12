Tam 67.5 milyon dolarlık uyuşturucu böyle ateşe verildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 12:14 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:24
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 67.5 milyon dolarlık 3 ton kokain yakılarak imha edildi. Kokainin yandığı görüntüler gündem olurken, alevler gökyüzünü kapladı.
El Salvador'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele sürüyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 19 ve 24 Mayıs'ta denizde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 3 ton kokainin açık alanda yakılarak imha edildiği duyuruldu.
TAM 67 MİLYON 512 BİN DOLAR
Uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon 512 bin dolar olduğu belirtildi. Operasyonda yakalanan 2 Ekvadorlu, 3 Meksikalı ve 2 Kolombiyalının cezaevinde olduğu aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı