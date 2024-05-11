Tam 8 metre derinliğinde... Kuraklık nedeniyle ortaya çıktı, görenler şoke oluyor

11 May 2024 13:36 - Güncelleme : 11 May 2024 13:43

Çumra'nın Adakale Mahallesi'nde kuruyan Hotamış Gölü havzasında 3 yıl öncesinde görülen yarıkların oluşumu sürüyor.

Düşen yer altı su seviyesiyle oluşan zemin çökmelerine bağlı gelişen yüzey deformasyonu, yer yer 8 metre derinliğe ulaşabiliyor.

Kuraklıkla ovada oluşumu sıklıkla gözlenmeye başlayan yarıklar, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. En son Adakale Mahallesi'nde görülen, 2,5 kilometre uzunluğundaki yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

"TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Adakale Muhtarı Etem Kutlu, AA muhabirine, yüzey yarıklarını bölgede hayvanlarını otlatan çobanların fark ettiğini söyledi.

Köyde son haftada yağışların etkili olduğunu anlatan Kutlu, "Yarıkları gördük, yetkililere bildirdik, inceleme yapıldı. Yarıklar 2,5 kilometre uzunluğunda bazı yerleri 7-8 metre derinlikte. Bu da tehlike arz ediyor, çobanlar ve köylüler tedirgin. Köy de çökmek üzere herhalde. Daha önce de oldu. Yarıkların çoğunluğu dozerlerle dolduruldu. Şimdi tekrar oluştu. Bu, biraz daha uzun ve daha da derin." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Saffet Danalı da yarıklardan dolayı büyük tedirginlik yaşadıklarını anlatarak, "30-40 kilometre mesafedeki Karapınar'da obruk oluyor. Burada da yarıklar var. Oldukça ürkütücü. Köylüler olarak endişeliyiz." dedi.

" DERİNLİKLERİ 8-9 METREYİ BULUYOR"

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık ise yarıkların oluşumunun kuraklığa bağlı hızlandığını anlattı.

Yarıkların yer altı sularının çekilmesiyle de ilişkilendirildiğini aktaran Arık, şunları kaydetti:

"Yarıklar, suların çekilmesiyle malzemenin suyunu kaybetmesi ve sıkışarak hacminin azalması, böylece oradaki fazla sıkışanla az sıkışan arasında kırık meydana gelmesi durumu. Bu obruk kadar çok geniş alanlara yayılmaz. Havza kenarlarında alttaki morfolojik olarak farklı nitelikte birimlerin olduğu yerlerde meydana gelebiliyor. Derinlikleri 8-9 metreyi, bazen genişliği 5-6 metreye ulaşabiliyor. Uzunlukları kilometrelerce takip edilebiliyor. Bir gün aniden meydana gelirse tedirginlik oluşturur ya da panik oluşturur. Genellikle belirti verdiği için önceden tedbir alma imkanı var. Havzada kuraklık ve aşırı su talebi arttıkça devam eder. Havzada artık çok görülmeye başlandı. Adakale'de eskiden de vardı. Kuraklık devam ettiği sürece bunlar bu manzara oluşmaya devam edecek."