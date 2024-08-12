Tamir için bırakılan telefon bataryası bir anda patladı

12 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 20:08

Manisa’da üreticileriler 'komik' rakamı duyunca 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı!

Manisa’da üreticileriler 'komik' rakamı duyunca 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı!

Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'nde teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar'ın işlem için bıraktığı cep telefonunun bataryası, bir anda patlayarak alev aldı.

Patlama sırasında kısa süreli panik yaşandı. Hızla uzaklaşan Bayraktar ve dükkandaki iki kişi, geri gelerek dumanların çıktığı telefona müdahale etti.



Olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.