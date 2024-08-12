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Tamir için bırakılan telefon bataryası bir anda patladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 20:08

Sakarya'da cep telefonu tamircisinde yaşanan patlama korku dolu anlar yaşattı. Çalışanlar çıkan dumanlarla kaçıştı.

Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'nde teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar'ın işlem için bıraktığı cep telefonunun bataryası, bir anda patlayarak alev aldı.

Patlama sırasında kısa süreli panik yaşandı. Hızla uzaklaşan Bayraktar ve dükkandaki iki kişi, geri gelerek dumanların çıktığı telefona müdahale etti.

Tamir için bırakılan telefon bataryası bir anda patladı - 1. Resim
Olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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