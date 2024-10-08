Tanju Özcan şehir merkezine bordo bereli heykeli dikti

08 Ekim 2024 16:50 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:06

Açıklamaları ve icraatlarıyla sürekli gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kent merkezine bordo bereli heykeli diktirdi. Bordo bereli heykeli, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2 Temmuz’da 2024 Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı Avusturya​ maçında iki gol atan Merih Demiral​, tribünlere "Bozkurt" işareti yaparak selam vermişti. Demiral'ın bu hareketine UEFA​, skandal bir kararla iki maç men cezası verdi.

UEFA'nın bu kararına tepki yağmış Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da skandal karara karşılık Merih Demiral’ın heykelini şehrin ortasına dikmişti.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Yaptığı bu hareketle takdir toplayan Özcan, şehir merkezine bir heykel daha yaptırdı. Özcan, kent meydanına bordo bereli heykel dikti. Bordo bereli heykeli, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.