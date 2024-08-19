Tapuda rüşvet operasyonu: 1 milyon TL'lik vurgun: Çok sayıda gözaltı var
Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet karşılığında usulsüz tapu işlemleri yaptığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Rüşvet paralarının da güvenlik ve temizlikçiler aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırıldığı belirlendi. İşte operasyonun detayları...
Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemleri yapıldığı ve Tapu Müdürlüğü’nde görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği belirlendi. Bunun üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
RÜŞVETİ GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİLERİ ARACILIĞIYLA ALIYORLARMIŞ!
Yapılan araştırmalarda iş takipçiliği yapan emlakçıların rüşvet olarak verecekleri parayı Tapu Müdürlüğü’nde görevli güvenlik ve temizlik görevlilerinin aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı da tespit edildi.
YAKLAŞIK 1 MİLYON TL'LİK VURGUN
107 suça konu tapu işleminde güncel enflasyon değeri yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı .İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 tapu müdürü, 2 tapu müdür yardımcısı, 2 tapu memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.