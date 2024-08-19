Tapuda rüşvet operasyonu: 1 milyon TL'lik vurgun: Çok sayıda gözaltı var

19 Ağustos 2024 12:24 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:54

Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: Manisa ve Uşak'ta da alevler kontrol altına alındı

Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: Manisa ve Uşak'ta da alevler kontrol altına alındı

Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemleri yapıldığı ve Tapu Müdürlüğü’nde görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği belirlendi. Bunun üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

RÜŞVETİ GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİLERİ ARACILIĞIYLA ALIYORLARMIŞ!

Yapılan araştırmalarda iş takipçiliği yapan emlakçıların rüşvet olarak verecekleri parayı Tapu Müdürlüğü’nde görevli güvenlik ve temizlik görevlilerinin aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı da tespit edildi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON TL'LİK VURGUN

107 suça konu tapu işleminde güncel enflasyon değeri yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı .İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 tapu müdürü, 2 tapu müdür yardımcısı, 2 tapu memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.