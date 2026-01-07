Tarihi camide uygunsuz görüntüler! Haklarında soruşturma başlatıldı

Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camii içinde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Cami içinde uygunsuz hareketler sergileyerek video çeken genç kız görüntüleri 'Manitayı camide bile darlama işi' notu ile paylaştı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Konya Valiliği sosyal medya hesaplarında yaptıkları video paylaşımı tepki çeken kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.