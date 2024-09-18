Tarihi caminin Karaköy'e yeniden inşasına İBB'den engel iddiası! 66 yıl önce yıkılıp mason locası yapılmıştı

18 Eylül 2024 11:46 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:48

İstanbul'un Karaköy semtinde 66 yıl önce yıkılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin ihya çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engel olduğu iddia edildi.

İstanbul'un gözde semtlerinden Karaköy'ün bir dönem sembollerinden biri olan ve 1966 yılında döneminde sökülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin yeniden yapılması için başlatılan girişimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tarafından engellendiği iddia edildi. Gazeteci Tolga Saçıkara, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanan ihya projesine rağmen cami inşasının bekletildiğini öne sürdü.

BÜYÜK HİSSESİ İBB'YE AİT

Arazinin İBB ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu ifade eden Saçıkara "2012 yılında burayı ihya etmek için merhum Kadir Topbaş döneminde bir planlama yapıldı. Burada şöyle bir sorun var; bölgenin üç tane kuruma ait olduğunu görüyoruz. İBB, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi’ne ait. İBB’ye ait olan büyük kısım. Yüzde 61.70 İBB’nin arazisi olarak görünüyor. Yüzde 0.3 ufak bir kısım Beyoğlu Belediyesi’ne ait görünüyor. Geriye kalan yüzde 38’lik kısımda Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait görünüyor. Burayı Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 senedir ihya etmek istiyor. Yalnız İBB’den bir türlü netice çıkmadı" dedi.

YAHUDİ MİMAR ARON ANGEL YIKTI

Tarihi caminin Yahudi mimar Aron Angel tarafından yıkıldığını dile getiren Tolga Saçıkara, “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii 1958 yılında yıkıldı. ‘Menderes Yıkımı' diye bilinen yıkımlarda. Menderes yıkımlarını organize eden isim Aron Angel isimli Yahudi bir mimar. Bugün Bağdat Caddesi'ni yapan mimar. 2000'li yıllarda vefat etti. Onun hocası ise Henry Prost'tur. Prof. Semavi Eyice'nin sömürge mimarı dediği bir isim. İstanbul'u talan eden nazım çalışmalarını başlatan isim. Onun talebesi Aron Angel döneminde de Merzifonlu Kara Mustafa Camii yıkıldı.

YERİNE MASON LOCASI KURULDU

Karaköy’de Fatih Sultan Mehmed döneminde ahşap tekke olarak inşa edilen yapı yıkılınca, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kendi adını verdiği bir cami yaptırdı. 17. yüzyılda yaptırılan cami zamanla metruk hale dönüşünce de 1903 yılında Sultan Abdülhamid Han tarafından tekrar inşa edildi. Tarihi caminin yeninden inşasının ardından yanındaki binaya 5 yıl sonra Masonların Türkiye’deki ilk locası kuruldu.

PARÇALARI DENİZE GÖMÜLDÜ

Binada masonluğun sembollerinden olan Hiram Usta ve Dul Kadın heykelleri yer alıyor. 1958 yılında ise ‘İstanbul Nazım Çalışmaları’ sırasında Yahudi Mimar Aron Angel’ın hazırladığı planlar sonucunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii bir kez daha yıkıldı. Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde Karaköy Meydanı’nın genişletilmesi için yıkılan caminin, parçalara ayrılarak Kınalıada’ya taşınması planlandı. Fakat taşındığı geminin yan yatması sonucu iki parçası hariç geri kalan parçalar denize gömüldü.