27 Nisan 2024 23:10 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 23:16
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın: 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim!
İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın çıktı. Büyük yangında 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda akşam saatlerinde 2 katlı bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
ALEVLERE TESLİM OLDU
Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı