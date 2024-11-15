Tarihi tren garında bomba paniği! Ekipler alarma geçti

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 17:30

Sivas'ta bir vatandaşın Yüksek Hızlı Trene yetişmeye çalışırken garda unuttuğu çanta kısa süreli paniğe neden oldu. Polis tarafından yapılan incelemede çantanın içinden gıda maddeleri çıkarken, baba ile kızının telefon konuşması dinleyenleri gülümsetti.

Edinilen bilgiye göre, tarihi tren garı önünde unutulan bez çanta vatandaşların dikkatini çekti. Çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis​ ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede bez çantanın içerisinde gıda maddeleri olduğu belirlendi. Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a gidecek olan S.K'nın trene yetişmeye çalışırken elindeki bez çantayı gar önünde unuttuğu anlaşıldı. TELEFON GÖRÜŞMESİ DİNLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ Çantayı almak için olay yerine gelen baba Abdullah Arı'nın kızı S.K. ile olan telefon görüşmesi ise şahit olanları gülümsetti. İlgili Haberler Mardin’de bomba paniği: Ekipler alarma geçti! Antalya'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, 2 belediye çalışanı yaralandı