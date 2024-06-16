Tarihin dokusu içinde olan Kariye Camii'nde ilk bayram namazı kılındı! 79 yıl sonra maneviyat heyecanı yükseldi

16 Haziran 2024 07:55 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 08:00

Fatih’te bulunan ve İstanbul’un fethinin ardından camiye çevrilen Kariye Camii 79 yıl aradan sonra ibadete açıldı. 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii’nde bugün ilk bayram namazı vatandaşların katılımıyla kılındı.

79 YIL SONRA MANEVİYAT HEYECANI YÜKSELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile cami statüsüne çevrilen ve 79 yıl aradan sonra ibadete açılan Fatih’te bulunan Kariye Camiinde bugün ilk bayram namazı kılındı.

KARİYE CAMİİ'NDE İLK BAYRAM NAMAZI

Çevre ilçelerden 79 yıl sonra Kariye Camii’nde ilk bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde camiye geldi. Vatandaşlar camiyi doldururken bayram namazı için gelen ve dışarıda kalan kalabalık hasır üstünde namazını kıldı.

BÖYLE BİR İLKE ŞAHİTLİK ETMEK İÇİN GELDİM

Böyle bir ilke şahit olmak için Yenibosna’dan geldiğini söyleyen Yasir Emir Gümüş, “Kariye Camii’nde ilk kez bayram namazı kılınacak. Bayram namazı olmasından dolayı hoş bir atmosfer var burada. Camii de çok hoş. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tadilattan sonra ilk kez hem Kariye Camii’ni görmek hem de böyle bir ilke şahitlik etmek için Yenibosna’dan geldim” diye konuştu.

Yine bayram namazı için Kariye Camii’ne gelen Yaşar Çukurlu ise, “79 yıl sonra ilk defa hayırlısıyla bayram namazı kılacağız. Allah hepimizin namazını kabul etsin. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum” dedi.

OSMANLI DÖNEMİN'DEN BU YANA EN KALABALIK NAMAZ OLACAK

Osmanlı Dönemi’nden bu yana en kalabalık bayram namazı olacağını söyleyen Kader Ali Çayır, “79 yıl sonra ilk defa burada bayram namazı kılınacak. Hem Kariye Camii’nin İstanbul için önemi hem de bayramın önemini de göz önüne aldığımızda bugün iyi olacağını düşünüyorum. Burada büyük ihtimalle Osmanlı Dönemi’nden bu yana en kalabalık bayram namazı olacak. İnşallah camiyi doldururuz” şeklinde konuştu.