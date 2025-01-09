Tarımda zehirli ilaç önlemi! Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar

09 Ocak 2025 11:21 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:33

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda zehirli ilaç önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, “Son 3 yılda 250 binin üzerinde pestisit denetimi yaptık. Bunun sonuncunda son 3 yılda kalıntı oranını yüzde 35 azalttık" dedi.

Bakan Yumaklı​ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılında 1,3 milyonun üzerinde denetim​ sayısına ulaştık. 2024​ yılında 1,4 milyar liralık idari para cezası​ kesildi. 610 dosyayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Son 3 yılda 250 binin üzerinde pestisit denetimi yaptık. Bunun sonuncunda son 3 yılda kalıntı oranını yüzde 35 azalttık.

İADE EDİLEN ANTEP FISTIKLARI

Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle bin 473 ürünün 20’si iade edildi. Oran yüzde 1,35. Kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle 5 bin 654 sevkiyatın 81’i iade edildi. Oran yüzde 1,43. Kuru kayısıda fazla kükürt dioksit nedeniyle 21 bin 3 tondan sadece 282 tonu iade edildi. Oran yüzde 1,34"

Son dakika haberinin detayları gelecek...