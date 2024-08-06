Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 14:01 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:04
Kırıkkale'nin Sulakyurt'ta tarla sulama kavgası faciayla bitti. Çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi
Korkunç olay Kırklareli'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.
KATİL GÖZALTINA ALINDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı