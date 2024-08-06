Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

06 Ağustos 2024 14:01 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:04

Eniştesi bildiği kişi babası çıktı! Defalarca bıçaklayarak öldürdü: Cinayet anını böyle anlattı

Eniştesi bildiği kişi babası çıktı! Defalarca bıçaklayarak öldürdü: Cinayet anını böyle anlattı

Korkunç olay Kırklareli'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.