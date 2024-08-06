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Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 14:01 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:04

Kırıkkale'nin Sulakyurt'ta tarla sulama kavgası faciayla bitti. Çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

Korkunç olay Kırklareli'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu - 1. Resim

İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu - 2. Resim

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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