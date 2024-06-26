Tarladan çıktı, görenler şoke oldu! 2 metrelik dev yılan korkuttu

26 Haziran 2024 16:38 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:39

Yıllardır erkek olarak bilinen yılan 14 yavru doğurdu! Ronaldo herkesi şoke etti

Yıllardır erkek olarak bilinen yılan 14 yavru doğurdu! Ronaldo herkesi şoke etti

Türkiye'de sıcaklar daha temmuz ayı gelmeden rekor seviyelere dayandı. Bazı bölgelerde termometreler 45 dereceyi geçti. Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı.

2 METRELİK DEV YILANI GÖRENLER ŞOKE OLDU

Yiyecek bulabilmek için insanların olduğu yerlere gelen dev yılanları görenler büyük şok yaşıyor. Bursa'nın İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bir tarlada 2 metre uzunluğunda dev bir yılan görüldü.

Vatandaşlar 2 metre uzunluğundaki dev yılanı cep telefonu ile görüntüledi.