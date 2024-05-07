Tarlasını yol olarak kullananlara kızdı, tabelayı dikti: Buradan emlakçı geçemez

07 May 2024 09:34 - Güncelleme : 07 May 2024 10:23

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı 165 haneli Güngören Köyü’ndeki arazileri satan emlakçıların uyguladığı bir taktik, köylüleri çileden çıkardı. Emlakçılar, 'hobi bahçesi ve tiny house projesine uygun' diyerek arazileri köy ve doğa hayali kuran vatandaşlara satmak istedi ancak ortada bir sorun vardı o da araziye giden yol yoktu.

İZİN ALMADAN YOL GEÇİRDİLER

Emlakçılar da satışa çıkardıkları arazinin yolu olmayınca, köylülere ait tarlanın ortasından izin almadan yol geçirmeye başladılar. Durumu fark eden arazi sahibi Yücel Özdemir (37) tarlasının ortasından giden yolun izinsiz yapıldığını görünce hemen emlakçıyı aradı.

Emlakçıyla yaptığı görüşmede anlaşma çıkmayınca Özdemir, tarlasının girişine “Buradan emlakçı geçemez, şahsa helaldir” tabelası dikti.

"KEPÇELERLE TARLAMIN ORTASINDA YOL GEÇİRİYOR"

Yaşadığı mağduriyet üzerine konuşan Özdemir, “Bir emlakçı benim tarlamın arka tarafında hobi bahçesi yapmak için yer alıyor. Buraya gidecek yolu bulamayınca beni aramadan kepçelerle tarlamın ortasından yol geçiriyor. Burada hayvanlarımı otlatıyordum, şimdi tarlamın 3’te birini kullanamıyorum. İnsan en azından beni arar, "anlaşalım" diye sorar. Ben kendisini aradığımda da komik rakamlar teklif ediyor, "istediğim gibi yol geçiririm" diye konuşuyor. Üstelik beni mahkemeye vereceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

"MAHSULÜ ÇİĞNENİYOR, İŞ MAHKEMEYE GİDİYOR"

Yol krizinin sık sık yaşandığını belirten Köy Muhtarı Mesut Aydın ise, “Burada sık sık parsel sorunu yaşanıyor. Bu köyün 165 hanesi 300 kişilik yerli nüfusu var. Fakat bu rakam şu anda 900 kişiye ulaşmış durumda. Yer sahibi olan vatandaşlar aldıkları arazinin yolu var mı? yok mu? bakmadan ev yapmaya kalkıyorlar. En azından burada kurulan bir muhtarlık heyeti var. Gelip bize danışsınlar. Şimdi birçok köylümüz bu durum nedeniyle mağdur oluyor. Mahsulü çiğneniyor, iş mahkemeye gidiyor” dedi