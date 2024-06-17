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Tarlaya uçan otomobil ters döndü: 6 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 01:51 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 02:08
Tarlaya uçan otomobil ters döndü: 6 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin tarlaya uçarak ters dönmesiyle meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Tayfur Sökmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu.

Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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