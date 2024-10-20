Tartışma kanlı bitti! Alacaklısını böyle vurdu

20 Ekim 2024 13:09 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 13:16

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Alacaklısını 2 bacağından vuran şahıs tutuksuz yargılanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Gökkent Mahallesi 1831. Sokak'ta E.A. ile H.D. arasında alacak-verecek mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, H.D. tabancayla E.A.'yı iki bacağından vurdu. Kanlı kavgaya ait görüntüler ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen H.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, H.D.'nin E.A. ile tartışma anları ve daha sonra H.D.'nin tabancayla E.A.'yı bacağından yaraladığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bacağından vurulan E.A.'nın arkadaşları tarafından özel bir araçla hastaneye götürüldüğü anlar da yer alıyor.

"HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİ"

Yaralı E.A.'nın olayın ardından verdiği ilk ifadelere ulaşıldı. E.A. ifadesinde, "H.D. ile aramızda alacak verecek meselesi vardı. Ben alacaklıydım. Olay günü paraya ihtiyacım olduğu için H.D.'yi aradım. Paramı istediğimde bana küfretti. Bana 'konum atıyorum gel' dedi. Sonra H.D. telefonu kapattı. Ancak bana konum atmadı. H.D.'yi tekrar aradığımda bana bir sürü küfür etti. Sonra olay yerine gittim. Bu sırada benim de yanımda arkadaşlarım vardı. H.D. bana 'bu ticareti beraber yaptık, konuşmayı da beraber yapalım' diyerek, beni inşaatın oraya götürdü. İnşaatın orada sadece H.D. ile ben vardım. O sırada ben sigara yaktım. H.D.'ye döndüğümde belinden bir tabanca çıkardı ve bana doğrultarak 1 el ateş etti. Sıktığı mermi benim sol bacağıma geldi. Ben yere düşmedim ve H.D. beni öldürmek için sıkar diye eline atladım. Silahı almak istedim. Ben silahı almak isterken, H.D. hedef gözetmeksizin bir kere daha tabancasını ateşledi. Bu kez de beni kasığımdan vurdu. Ben 2'nci mermiyi yiyince acıyla yere düştüm" dedi.

"BACAĞINDA KAN GÖRMEDİM"

Zanlı H.D. ise ifadesinde, "Müşteki beni tehdit etti. Belimden çıkardığım tabancamla önce sol bacağına ateş ettim. Sonra iki el daha bacaklarına ateş ettim. Kesinlikle havaya ateş etmedim. E.A.'yı sol bacağından vurduğumu gördüm. Sağ bacağında kan görmedim. Daha sonra Erkilet'te bir arkadaşımın evine gittim. Bu ev ismini söylemek istemediğim bir arkadaşımın eviydi" dedi.