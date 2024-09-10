Tartıştığı eşini eczanede defalarca bıçakladı! Korkunç anlar kamerada!

10 Eylül 2024 15:52 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:57

Bir koca vahşeti de Konya'dan geldi. Eşiyle birlikte ilaç almaya giden Keziban A. eczanede eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Bu korkunç anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korkunç olay, Konya'da bir eczanede yaşandı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban A., gece vardiyasından çıkarak psikiyatri polikliniğinde randevusu olan eşi Ecir A.'yı hastaneye götürdü. Hastaneden sonra ilaçları almak için eczaneye giren karı koca burada tartışmaya başladı.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Ecir A., tartışma sırasında yanında bulunan bıçağı bir anda çıkarıp eşini defalarca bıçakladı. Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir A., eşini bırakıp eczaneden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamesına saniye saniye yansıdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, çiftin eczaneye girdikten sonra Ecir A.'nın bıçağı cebinden çıkartarak eşine saldırdığı daha sonra eczanedekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Keziban A.'nın karın bölgesi ve kolundan bıçaklandığı öğrenildi. Keziban A., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Keziban A.'nın ilk ifadesinde, olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığını, eşinin kendisini aldattığını söyleyip sürekli kavga çıkardığını, sinir hastası olduğu için tartışmalarının olduğu, ilaç almaya gittiklerinde eşinin kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan Ecir A. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.