Tartıştığı kadınlara saldırmak için önce soyundu! Görenler şoke oldu

08 Ekim 2024 11:07 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:20

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir adam, aralarında husumet bulunan kadınları görünce çılgına döndü. Kadınlara zeytin toplarken soyunarak saldıran adam herkesi şoke etti.

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Andırın​'ın Kızık köyünde Ramazan G. husumetlisi Gülsüm A. ile zeytin bahçesinden dolayı tartıştı. Bahçenin kendisinin olduğunu iddia eden Ramazan G. ile Gülsüm A. birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay günü Gülsüm A. yanına oğlu Yusuf A., komşuları Hava A., Fatma K. ve Fatma U.'yu alarak zeytin bahçesine zeytin toplamaya gitti.

BİR ANDA SOYUNMAYA BAŞLADI

Bir süre sonra kadınların yanına gelen Ramazan G. zeytin bahçesinden çıkmalarını istedi. Konuşma tartışmaya dönünce Ramazan G., bir anda gömleğini ve pantolonunu çıkararak hakaretler edip, Gülsüm A.'ya saldırmaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran kadınlar önce şok yaşarken Ramazan G.'yi olay yerinde Yusuf A. tutarak engellemeye çalıştı. Gülsüm A. ise elindeki sopayla, üzerine gelen Ramazan G.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadınlar jandarmaya giderek Ramazan G.'den şikayetçi oldu.