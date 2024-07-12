Tartıştığı kişiye küfür etti! Tüfeği görünce arkadaşını bırakıp kaçtı

12 Temmuz 2024 11:28 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:39

İstanbul'un Pendik ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, yol kesişiminde karşılaşan iki aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

KÜFÜR ETTİ TÜFEĞİ GÖRÜNCE KAÇTI

Tartışma esnasında taraflardan biri karşısındakine küfür etti. Küfrü duyan şahıs öfkelenerek aracından pompalı tüfek çıkardı. Küfür eden şahıs, pompalı tüfeği görür görmez yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakarak bir iş yerine girdi, ardından iş yerinin arka kapısından çıkıp olay yerinden uzaklaştı.

Tüfekli şahıs da iş yerine girip diğer şahsı kovaladı ancak yakalayamadı. Kaçan şahsın olay yerinde kalan arkadaşı ise tüfekli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Tüfekli şahıs kısa süre sonra otomobiline binip uzaklaştı.

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.