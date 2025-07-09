Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tartıştığı kişiyi vurup başında bekleyen şahsın ifadesi ortaya çıktı

Antalya’da alacaklı olduğu kişiyi bacağından vurduktan sonra bir süre başında bekleyen şahısın ifadeleri ortaya çıktı. Tartışmanın 5 bin TL'lik alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 16:52

’nın ilçesinde dün bir çocuk parkında iki şahıs tartışmıştı. Çıkan tartışmada şahıs, Tahir A.’yı bacağından ile vurarak yaralamıştı. Yaraladığı Tahir A.’nın başında bir süre bekleyen şahıs, bölgeye gelen polis araçlarının siren sesini duyunca hızla bölgeden uzaklaşmıştı. Bacağından yaralanan Tahir A. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

HEMEN YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tahir A.’yı yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda isminin Kerem A. olduğu tespit edilen şahıs, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede Göçerler Mahallesi’nde yakalandı. Polis merkezine götürülen Kerem A.’nın ilk ifadesinde Tahir A.’dan 5 bin TL alacağı olduğunu, parayı istemek için buluştuklarını ancak aralarında tartışma çıktığını ve çıkan tartışmada bacağına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Tartıştığı kişiyi vurup başında bekleyen şahsın ifadesi ortaya çıktı

DALGIÇLAR FALEZLERDE SİLAH ARADI

Kerem A.’nın olayda kullandığı silahı ise Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı’ndaki falezlerden denize attığı öğrenildi. Verilen bilgi sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, Kerem A.’nın tarif ettiği bölgede dalış yaparak olayda kullanılan silahı aradı. Kısa süreli arama çalışmasının ardından silah bulunarak ekiplere teslim edildi. Olay yeri inceleme ekibinin silah üzerinde yaptığı çalışmanın ardından tabanca delil torbasına konularak muhafaza altına alındı. Olayı gerçekleştiren Kerem A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düzce'de dehşet! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Çoban dehşet saçtı! Tartıştığı kişiyi tüfekle katletti
ETİKETLER
#antalya
#antalya
#yaralanma
#suç
#suç
#tabanca
#tabanca
#silahlı kavga
#kepez
#kepez
#yaralananlar
#polisi
#Vuruşma
#Polisiye
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.