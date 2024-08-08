Tartıştığı öğretmeni öldüren kadından dikkat çeken savunma: Hamile bırakıp tehdit etti

08 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:44

Kayseri'de işlenen öğretmen cinayeti davasının duruşması bugün görüldü. Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde, Şehit Haldun Ateş Ortaokulu'nda bir öğretmeni tabancayla vurarak yaralayan kadın hakim karşısına çıktı.

Ş.A.'nın tutuklu olarak yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına, sanık Ş.A. ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Ş.A. savunmasında şu ifadeleri kullandı:

'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

"Yanımda getirdiğim çocuk, K.Ç.K. ile ikimizin kızı. Şu an 1.5 yaşında ve böbreğinde büyüme var. Doktora gösterdim, 6 ay içerisinde tedavi edilmesi gerekiyormuş. Cezaevinde sürekli enfeksiyon kapıyor. Ben o insana zarar vermek istemedim, silah sadece üzerime atılınca patladı. Öldürme niyetim yoktu. Hamile bıraktıktan sonra yüzüstü bıraktı ve aileme söylemekle tehdit etti. Her şeyimi kaybettim, kamu görevlisi tarafından kandırıldım. Kadın olduğum için suçlu ben oldum. 'DNA testi isteme, şikayetimden vazgeçeyim' demişti. Ben DNA testi istiyorum ve tutuksuz yargılanmak istiyorum."

MAHKEMEDEN KARAR

Mahkeme heyeti; Ş.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat 2024 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. öğretmen K.Ç.K. ile tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla ateş açtı. K.Ç.K., kafasına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, K.Ç.K. hastaneye kaldırılırken, Ş.A. olayda kullandığı tabancayla yakalandı.