Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Taş ocağında korkutan yangın: Çevre illerden de ekip sevk edildi

Taş ocağında korkutan yangın: Çevre illerden de ekip sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 04:16 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 05:14

Tokat’ta bir taş ocağında yangın meydana geldi. Yangında işletmeye ait 8 kamyon yanarak kül oldu. Çevre ilçelerden de destek gönderilirken alevler 3 saatte kontrol altına alındı.

Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan bir taş ocağının yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı.

Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Taş ocağında korkutan yangın: Çevre illerden de ekip sevk edildi - 1. Resim

Olay yerine Tokat​ Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra  Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Taş ocağında korkutan yangın: Çevre illerden de ekip sevk edildi - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
yangıntokat

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...