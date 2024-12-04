Taş ocağında korkutan yangın: Çevre illerden de ekip sevk edildi

04 Aralık 2024 04:16 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 05:14

Tokat’ta bir taş ocağında yangın meydana geldi. Yangında işletmeye ait 8 kamyon yanarak kül oldu. Çevre ilçelerden de destek gönderilirken alevler 3 saatte kontrol altına alındı.

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Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan bir taş ocağının yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı.

Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine Tokat​ Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.