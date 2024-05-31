Taş yüklü kamyon devrildi: Feci şekilde öldü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 19:31 - Güncelleme : 31 May 2024 19:31
Sinop'un Türkeli ilçesinde taş yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada kamyon sürücüsü öldü.
Sinop’un Türkeli ilçesinde taş yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay Gökçealan köyünde yol inşaatına malzeme taşıyan Enver Güdük'ün kamyonunun, malzeme boşaltma sırasında devrilmesi sonucu gerçekleşti.
FATSA’DA DEFNEDİLECEK
Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Enver Güdük'ün cenazesi Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güdük'ün cenazesinin memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı