Tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de

17 May 2024 00:13 - Güncelleme : 17 May 2024 00:37

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Tasarruf tedbirleriyle ilgili alınan karardaki ayrıntılar şu şekilde:

Kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyettir. Bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması,

bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu tedbirlerin uygulanması hassasiyetle takip edilecek, denetlenecek, raporlanacak ve aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472)

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120)

GENELGE

Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/16)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/9, K: 2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri