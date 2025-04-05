Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Tatil bitti, sürücüler dikkat! Bayram dönüşü trafiği başladı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşırken dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tatil bitti, sürücüler dikkat! Bayram dönüşü trafiği başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 17:03

Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşırken, Türkiye genelinde olduğu gibi Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde de yoğunluk dikkat çekiyor. Memleket ziyaretlerini tamamlayanlar, sahil bölgelerinden dönen tatilciler ve şehir dışındaki sevdiklerinden ayrılıp evlerine dönmek üzere yola çıkan binlerce vatandaş, otoyolu hareketlendirdi.

Bayram boyunca nispeten sakin olan yollar, dönüş planlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlarla birlikte yeniden dolmaya başladı. Sakarya'nın Sapanca ve Arifiye kesimlerinde özellikle öğle saatlerinden itibaren artan trafik, her iki yönde de akıcı şekilde ilerliyor.

Tatil bitti, sürücüler dikkat! Bayram dönüşü trafiği başladı

OLUMSUZLUK YOK, KONTROLLER SIKI

Her ne kadar araç sayısı artsa da trafik akışı şu an için sorunsuz şekilde devam ediyor. Trafik ekipleri, kritik kavşaklar ve dinlenme alanlarında görev alarak olası riskleri en aza indirmeye çalışıyor. Radar kontrolleri, emniyet kemeri denetimleri ve hız kontrolü gibi uygulamalarla sürücülerin güvenliği sağlanıyor.

Tatil bitti, sürücüler dikkat! Bayram dönüşü trafiği başladı

“Sürücülerin yorgun ya da uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemeleri büyük önem taşıyor. Uzun yol öncesi mola vermeleri ve dönüşü aceleye getirmemeleri için sürekli anonslar yapılıyor.”

Sakarya, coğrafi olarak hem Marmara'yı hem de Anadolu’yu birbirine bağlayan kilit noktalardan biri. Bu nedenle, özellikle tatil dönüşlerinde bölgedeki trafik yoğunluğu adeta bir barometre işlevi görüyor. Otoyolun bu kesimindeki akıcılık, genellikle diğer şehirlerdeki trafik akışını da doğrudan etkiliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Uzmanlar, artan araç trafiğiyle birlikte dikkat dağınıklığı, uzun süreli direksiyon başında kalma ve hız ihlalleri gibi risklere karşı sürücüleri uyarıyor. Her ne kadar şu ana kadar büyük bir aksaklık yaşanmasa da, yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Bayramın ardından normale dönecek olan hayat temposuna karışmadan önce, vatandaşların sağ salim evlerine ulaşabilmesi için sabırlı ve dikkatli olmaları her zamankinden daha önemli. Trafik sadece araçlardan değil, içinde umutla evine dönmek isteyen insanlardan oluşuyor. Ve her yolculuk, sonunda bir kavuşma barındırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarın kargolar çalışıyor mu belli oldu! Ramazan Bayramı resmi tatili sona erdi
200 yıldır devam ediyor! Ramazan Bayramı sofralarını geleneksel tatlar süsledi

Sıkça Sorulan Sorular

BAYRAM SONRASI OKULLAN NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların açılacağı tarih için geri sayım başladı. Ara tatilde olan milyonlarca öğrenci Ramazan Bayramı'nı da ara tatil içerisinde geçirdi. 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak. Nisan ara tatili 28 Mart Cuma günü ders bitimi ile başlamıştı.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.