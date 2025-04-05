Tatil bitti, sürücüler dikkat! Bayram dönüşü trafiği başladı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşırken dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşırken, Türkiye genelinde olduğu gibi Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde de yoğunluk dikkat çekiyor. Memleket ziyaretlerini tamamlayanlar, sahil bölgelerinden dönen tatilciler ve şehir dışındaki sevdiklerinden ayrılıp evlerine dönmek üzere yola çıkan binlerce vatandaş, otoyolu hareketlendirdi.

Bayram boyunca nispeten sakin olan yollar, dönüş planlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlarla birlikte yeniden dolmaya başladı. Sakarya'nın Sapanca ve Arifiye kesimlerinde özellikle öğle saatlerinden itibaren artan trafik, her iki yönde de akıcı şekilde ilerliyor.

OLUMSUZLUK YOK, KONTROLLER SIKI

Her ne kadar araç sayısı artsa da trafik akışı şu an için sorunsuz şekilde devam ediyor. Trafik ekipleri, kritik kavşaklar ve dinlenme alanlarında görev alarak olası riskleri en aza indirmeye çalışıyor. Radar kontrolleri, emniyet kemeri denetimleri ve hız kontrolü gibi uygulamalarla sürücülerin güvenliği sağlanıyor.

“Sürücülerin yorgun ya da uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemeleri büyük önem taşıyor. Uzun yol öncesi mola vermeleri ve dönüşü aceleye getirmemeleri için sürekli anonslar yapılıyor.”



Sakarya, coğrafi olarak hem Marmara'yı hem de Anadolu’yu birbirine bağlayan kilit noktalardan biri. Bu nedenle, özellikle tatil dönüşlerinde bölgedeki trafik yoğunluğu adeta bir barometre işlevi görüyor. Otoyolun bu kesimindeki akıcılık, genellikle diğer şehirlerdeki trafik akışını da doğrudan etkiliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Uzmanlar, artan araç trafiğiyle birlikte dikkat dağınıklığı, uzun süreli direksiyon başında kalma ve hız ihlalleri gibi risklere karşı sürücüleri uyarıyor. Her ne kadar şu ana kadar büyük bir aksaklık yaşanmasa da, yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Bayramın ardından normale dönecek olan hayat temposuna karışmadan önce, vatandaşların sağ salim evlerine ulaşabilmesi için sabırlı ve dikkatli olmaları her zamankinden daha önemli. Trafik sadece araçlardan değil, içinde umutla evine dönmek isteyen insanlardan oluşuyor. Ve her yolculuk, sonunda bir kavuşma barındırıyor.