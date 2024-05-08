Tatil için Almanya'dan geldiği Antalya'da hayatını kaybetti
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 00:27 - Güncelleme : 08 May 2024 00:28
Almanya'dan 1 aylığına tatil için Antalya'ya gelen 59 yaşındaki adam, denizde boğularak hayatını kaybetti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Hamitbey Plajı'nda saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat mühendisi Tahir Uyar (59) yalnız başına denize girdi.
Bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Uyar'ı fark eden otel çalışanları, hemen plaja inerek Uyar'ı denizden çıkardı.
HAYATINI KAYBETTİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uyar'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve 1 aylığına Antalya'ya tatile geldiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı