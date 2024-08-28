Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Tatil için gittiği otelde dehşeti yaşadı! Güneşlenirken canından oluyordu: O anlar kamerada

Tatil için gittiği otelde dehşeti yaşadı! Güneşlenirken canından oluyordu: O anlar kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ağustos 2024 13:04 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:28

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan kadın dehşeti yaşadı. Havuz kenarında oturan kadın kafasına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Otelde tatil yapan 37 yaşındaki Hanım K.O. havuz kenarında otururken dehşeti yaşadı. 

Kafasına baca kapağı düşen kadın, aldığı darbeyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Hanım K.O., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Burada tedaviye alınan Hanım K.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

OTEL MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI 

Yaşanan kaza, otel misafirleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili otel müdürü M.D.'nin ifadesini aldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baca kapağının düşme anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...