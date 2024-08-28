Tatil için gittiği otelde dehşeti yaşadı! Güneşlenirken canından oluyordu: O anlar kamerada
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan kadın dehşeti yaşadı. Havuz kenarında oturan kadın kafasına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Otelde tatil yapan 37 yaşındaki Hanım K.O. havuz kenarında otururken dehşeti yaşadı.
Kafasına baca kapağı düşen kadın, aldığı darbeyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Hanım K.O., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.
Burada tedaviye alınan Hanım K.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
OTEL MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI
Yaşanan kaza, otel misafirleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili otel müdürü M.D.'nin ifadesini aldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.
OLAY ANI KAMERADA
Olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baca kapağının düşme anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.