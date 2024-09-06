Tatil merkezinde 6 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

06 Eylül 2024 02:53 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 03:03

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 6 araç birbirine girerek zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Fethiye-Antalya karayolu Esenköy mevkinde feci bir zincirleme kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya (29) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D’nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.