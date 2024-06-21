Tatilciler akın akın dönüyor!

21 Haziran 2024 16:50 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:03

Meclis'te bayram dönüşü ilk mesai: Gündemde 'kripto düzenlemesi' var!

Meclis'te bayram dönüşü ilk mesai: Gündemde 'kripto düzenlemesi' var!

9 günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin, dün başlayan evlerine dönüş yolculuğu bugün de sürüyor.

Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

EKİPLER ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı.

Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin pazar akşamına kadar sürmesini beklediklerini belirtti.