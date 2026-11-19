TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı’nın, Gambiya'nın, Myanmar aleyhine Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle açtığı davada nihai kararını açıkladığını söyledi. Divanın Myanmar'ın 2017 yılında Arakan eyaletinin kuzeyinde yürüttüğü sözde "temizleme operasyonları" sırasında Arakanlı Müslümanlara ‘Rohingya’ karşı soykırım işlediğine hükmettiğini belirten Yüksel Bu kararın katledilen, cinsel şiddete maruz kalan, köyleri yakılıp yıkılan, vatandaşlıktan ve temel haklarından mahrum bırakılarak yurtlarından sürülen Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulmün uluslararası yargı tarafından hukuken tespit edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

"UAD MYANMAR'IN, ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ROHİNGYA KARŞI SOYKIRIM İŞLEDİĞİNE HÜKMETMİŞTİR"

Kararın soykırım mağduru Arakanlı Müslümanların yaşadıkları ağır ihlallerin uluslararası hukuk önünde güçlü biçimde tanınması ve adalet arayışlarının karşılık bulması bakımından büyük önem taşıdığının altını çizen Yüksel, "Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara Rohingya karşı soykırım işlediğine hükmetmiştir. Bugün Bangladeş'teki kamplarda 900 binden fazla Arakanlı Müslüman yaşamaktadır. Yıllardır sürdürdükleri adalet mücadelesi, bu kararla tarihi bir karşılık bulmuştur. Bu tarihi karar, Gambiya'nın 11 Kasım 2019 tarihinde İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) desteğiyle başlattığı kararlı hukuki mücadelenin sonucudur. İslam İşbirliği Teşkilatının Arakanlı Müslümanların haklarının korunması ve soykırımın uluslararası yargı önüne taşınmasında üstlendiği rol, uluslararası dayanışmanın ve ortak hukuk mücadelesinin önemli bir örneğini oluşturmuştur. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf devletlerin, doğrudan zarar görmeseler dahi ortak yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep edebilmeleri bakımından da bu karar büyük önem taşımaktadır. Bu karar, uluslararası hukuk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Uluslararası Adalet Divanı, kuruluşundan bu yana ilk kez bir devletin soykırım fiillerinden doğrudan sorumlu olduğuna hükmetmiştir" dedi.

"KARARIN EN ÖNEMLİ YÖNLERİNDEN BİRİ, SOYKIRIM KASTININ HANGİ DELİLLERLE TESPİT EDİLDİĞİDİR"

Kararda, 2017 yılındaki operasyonlarda yaklaşık 10 bin kişinin hayatını kaybettiği, çocukların ağır şiddete maruz bırakıldığı, yaygın cinsel şiddet uygulandığı ve Arakanlı Müslümanların yaşam koşullarının sistematik biçimde ortadan kaldırıldığı belirlendiğini vurgulayan Yüksel, "Vatandaşlık, eğitim, seyahat, sağlık ve temel kamu hizmetlerine erişimin sınırlandırılması ile doğumların engellenmesine yönelik uygulamalar da ayrımcı politikalar kapsamında değerlendirilmiştir. Kararın en önemli yönlerinden biri, soykırım kastının hangi delillerle tespit edildiğidir. Divan, operasyonların özellikle Arakanlı Müslümanları hedef aldığını, köylerinin yaklaşık yüzde 40'ının yıkıldığını ve boşaltılan bölgelere başka toplulukların yerleştirildiğini belirlemiştir. Çocukların öldürülmesini, grubun gelecekteki varlığının hedef alındığını gösteren deliller arasında değerlendirmiştir. Kıdemli General Min Aung Hlaing başta olmak üzere üst düzey askeri yetkililerin Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin koordineli biçimde yayıldığı tespit edilmiş; bu açıklamaların soykırım kastının belirlenmesindeki önemi vurgulanmıştır. 2016 yılında 80 binden fazla Arakanlı Müslümanın yerinden edilmesi de dikkate alınarak, 2017 yılındaki fiillerin sistematik bir politikanın parçası olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Divan, terörle mücadele iddiasının soykırım kastını ortadan kaldırmayacağını, askeri operasyonların ileri sürülen amacı kadar gerçekleştirilen fiillerin niteliğinin de belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Delillerin bütününü değerlendiren Divan, Myanmar'ın eylemlerinden çıkarılabilecek tek makul sonucun Arakanlı Müslümanları kısmen yok etme kastı olduğu sonucuna ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

"GAZZE SOYKIRIM DAVASI BAKIMINDAN DA SON DERECE ÖNEMLİ BİR HUKUKİ ÖLÇÜTTÜR"

Kararın, hukuki öneminin Myanmar ve Arakan ile sınırlı olmadığını vurgulayan Yüksel, "Myanmar kararında ortaya konulan hukuki tespitler ve değerlendirme ölçütleri, Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen soykırım fiillerinin uluslararası hukuk önünde değerlendirilmesinde de kullanılabilecek önemli bir içtihat niteliğindedir. Birincisi, soykırım kastının ispatı bakımından son derece önemli bir hukuki yaklaşım ortaya konulmuştur. Divanın, Myanmar'ın eylemlerinden çıkarılabilecek tek makul sonucun Arakanlı Müslümanları kısmen yok etme kastı olduğu yönündeki tespiti, Gazze soykırım davası bakımından da son derece önemli bir hukuki ölçüttür. İkincisi, terörle mücadele gerekçesinin soykırım sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı açıkça ortaya konulmuştur. Üçüncüsü, üst düzey siyasi ve askerî yetkililerin açıklamalarının soykırım kastının tespitindeki önemi teyit edilmiştir. Dördüncüsü, çocukların ve sivillerin sistematik biçimde hedef alınmasının hukuki önemi vurgulanmıştır. Beşincisi, soykırım fiillerinin yalnızca doğrudan öldürme eylemlerinden ibaret olmadığı bir kez daha ortaya konulmuştur. Altıncısı, devletlerin soykırımı önleme yükümlülüğünün ciddi riskin ortaya çıktığı andan itibaren doğduğu teyit edilmiştir. Yedincisi, delillerin korunması ve etkili soruşturma yürütülmesi yükümlülükleri bakımından önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Sekizincisi, soykırımın hukuki sonuçları ve mağdurların tazminat hakkı bakımından da önemli bir içtihat ortaya konulmuştur" dedi.