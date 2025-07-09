TBMM Başkanı Kurtulmuş Irak'tan dönen MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti: Masada tek konu vardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret etti. Bağdat’ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile bir araya gelen MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile de görüştü. MİT Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Reşid ile görüşmesine Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti.

ÖRGÜTÜN SİLAHLARI TESLİMİ VE SONRAKİ AŞAMA KONUŞULDU

Irak'taki kritik ziyaretlerin ardından Türkiye'ye dönen Kalın, gelir gelmez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edildi.

Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kapsamlı sunum yaptı. Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM'de "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.