TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis ölü bulundu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 13:57 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 13:58
TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor, evinde ölü bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığında görevli 40 yaşındaki Şükrü Alantor, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor'dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor'un evine gitti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI, İNCELEMEYE ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor'un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.
Öte yandan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı