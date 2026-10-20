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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:37

TBMM milletvekili sandalye dağılımı: Cemalettin Kani Torun'dan sonra hangi partide kaç milletvekili var?

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin milletvekili sayısı 281'e yükselirken bağımsız milletvekili sayısı 10'a düştü. Peki, TBMM'de hangi partinin kaç milletvekili bulunuyor?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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TBMM milletvekili sandalye dağılımı: Cemalettin Kani Torun'dan sonra hangi partide kaç milletvekili var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:37

'nde partilerin milletvekili sayıları, Cemalettin Kani Torun'un katılmasının ardından yeniden şekillendi. 31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Torun, 20 Ekim 2026'da AK Parti'ye katıldı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 280'den 281'e çıkarken bağımsız milletvekili sayısı 11'den 10'a geriledi. TBMM'de toplam 592 milletvekili bulunurken partilerin güncel sandalye dağılımı da merak konusu oldu.

TBMM MİLLETVEKİLİ SANDALYE DAĞILIMI GÜNCEL

20 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin ve bağımsız milletvekillerinin sandalye dağılımı şöyle:

  • AK Parti : 281
  • YENİ Parti: 91
  • DEM Parti: 56
  • MHP: 46
  • CHP: 44
  • İYİ Parti: 27
  • Yeni Yol Partisi: 20
  • Bağımsız milletvekilleri: 10
  • HÜDA PAR: 4
  • Yeniden Refah Partisi: 3
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3
  • Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2
  • Emek Partisi (EMEP): 2
  • Saadet Partisi: 1
  • Demokratik Sol Parti (DSP): 1
  • Demokrat Parti (DP): 1

CEMALETTİN KANİ TORUN AK PARTİ'YE KATILDI

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, 31 Ağustos 2026'da Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görev yapmaya başladı. Torun, 20 Ekim Salı günü gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti'ye katıldı.

TBMM milletvekili sandalye dağılımı: Cemalettin Kani Torun'dan sonra hangi partide kaç milletvekili var?

Torun'un parti değiştirmesiyle AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 280'den 281'e yükseldi. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 11'den 10'a düştü. Böylece Meclis'teki toplam milletvekili sayısı değişmezken partilerin sandalye dağılımı yeniden şekillendi.

TBMM'DE TOPLAM KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplam 600 milletvekili için sandalye bulunuyor. Ancak ölümler, milletvekilliğinin sona ermesi ve farklı görevlere atanma gibi nedenlerle boşalan sandalyeler sonucunda görevdeki milletvekili sayısı 592'ye geriledi.

TBMM milletvekili sandalye dağılımı: Cemalettin Kani Torun'dan sonra hangi partide kaç milletvekili var?

Hasan Bitmez ve Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesi, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve Murat Kurum'un bakanlık görevine atanması, boşalan sandalyeler arasında yer aldı.

Ayrıca CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın yerel seçimlerde belediye başkanı seçilmelerinin ardından milletvekilliklerinden ayrılması da Meclis'teki sandalye sayısını etkiledi.

AK PARTİ'NİN TBMM'DEKİ MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇ OLDU?

Cemalettin Kani Torun'un partiye katılmasıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi. Böylece AK Parti , Meclis'te en fazla milletvekiline sahip parti olmayı sürdürdü.

ETİKETLER
#AK Parti
#türkiye büyük millet meclisi
#Yeni Yol Partisi
#Cemalettin Kani Torun
#Tbmm Milletvekili Sandalye Dağılımı
#Gündem
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