TBMM Orta Doğu'da yaşanan savaş gündemiyle toplanıyor! Bilgilendirme yapılacak

04 Ekim 2024 19:58 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 20:06

Orta Doğu'da giderek ülkü ülke ilerleyen savaş ateşi Türkiye'yi de harekete geçirdi. Hükümet yetkililerinin gerekli toplantıları yapması sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bilgilendirme yapacak.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salı günü TBMM’de sunum yapacak. Orta Doğu'daki savaş gündemi ve Türkiye'nin atacağı adımlar konusunda vekillere bilgi verilecek. Oturumun kamuya açık mı gizli mi yapılacağı konusuna ilişkin detaylı bilgilendirme henüz yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yeni yasama yılı dolasıyla yaptığı açılış konuşmasında, "İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olabilir" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından, artan bölgesel gerilimler nedeniyle TBMM olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu konuyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan özel oturum düzenlenmesini talep edeceklerini açıklamıştı.