TBMM'de 9 madde kabul edildi: 250 liralık ceza 1500 liraya yükseldi

Meclis'te sessiz sedasız kabul edilen 9 madde, milyonları ilgilendiriyor. Savunma sanayinden asılsız ihbarlara, gençlik spor gelirlerinden kamu personeline sendika yasağına kadar pek çok alanda köklü değişiklikler geliyor. 250 liralık ceza 1500 liraya yükseliyor. İşte ayrıntılar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 9 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeler, birçok alanda dikkat çekici değişiklikler içeriyor.

SAVUNMA SANAYİ YÖNETİMİNE MAAŞ VE ÖZLÜK HAKKI DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemeye göre, Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısına, geçmişteki Savunma Sanayii Müsteşarı ve Yardımcısı için tanımlanan tüm mali ve sosyal haklar aynı şekilde sağlanacak. Bu haklar emeklilik statüsüne de yansıtılacak. Ayrıca, vergi muafiyetine tabi olan ödemeler aynı şekilde devam edecek.

KAMU GÖREVLİLERİNE SENDİKA YASAĞI GENİŞLETİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı, bazı bağlı kurullar ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği çalışanlarının sendikalara üye olması veya sendika kurması yasaklanacak. Bu kapsamda Diyanet İşleri, Savunma Sanayii ve İletişim Başkanlığı da bu kapsama dahil edildi.

Kamu İşveren Heyeti’nin yapısında da değişikliğe gidiliyor. Artık heyet, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakanın başkanlığında, belirlenen kurum temsilcilerinden oluşacak.

ASILSIZ ÇAĞRIYA CEZA YAĞACAK

Kabahatler Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenlere uygulanan cezalar ciddi şekilde artırılıyor. Daha önce 250 TL olan idari para cezası 1500 TL’ye yükseltildi. Asılsız ihbar sonucu ekiplerin sahaya yönlendirilmesi halinde ise ceza 15 bin TL olacak. Bu eylemlerin bir yıl içinde tekrarı durumunda cezalar iki katı olarak uygulanacak.

DIŞİŞLERİ PERSONELİNE EK DERS ÜCRETİ DÜZENLEMESİ

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde görev alan personele ve dışarıdan görevlendirilen eğitmenlere ek ders ücreti ödenmesine ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Buna göre haftada 20 saati, yılda 360 saati aşmamak kaydıyla ve YÖK tarafından belirlenen azami limitleri geçmeyecek şekilde ücret ödemesi yapılabilecek. Bu ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşüne tabi olacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GELİRLERİNE ÖZEL HESAP

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hizmetlerinden elde edilen gelirler özel gelir olarak kaydedilecek. Bu gelirler, bakanlığın spor, yurt ve gençlik hizmetlerine yönelik projelerinde kullanılacak. İl müdürlükleri de dahil olmak üzere toplanan tüm gelirler Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın açacağı hesapta toplanacak ve harcamalar özel usullerle takip edilecek.

9 maddenin daha kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Komisyonun yerini almaması nedeniyle birleşim, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere kapatıldı.