TBMM'de Müge Anlı tartışması! CHP'li Ağbaba'nın sözleri gündem oldu

20 Aralık 2024 11:07 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:45

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Veli Ağbaba, gündüz kuşağında yer alan programlar hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Ahlaki çöküntüye dikkat çeken Ağbaba, "Bir adam çıkmış televizyona, diyor ki; ‘Karım beni satıyor. Turşuya, salçaya, bibere satıyor’ diyor" ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ederken CHP​'li Veli Ağbaba​'nın sözleri gündeme oturdu. Teklifin 3. maddesi üzerine söz alan CHP Malatya​ Milletvekili Veli Ağbaba gündüz kuşağına dikkat çekerek ahlaki çöküntü olduğunu dile getirdi.

"KARIM BENİ TURŞUYA, SALÇAYA, BİBERE SATIYOR"

Ağbaba, şöyle konuştu:

"Türkiye'de resmi her zaman bütçedeki rakamlara, istatistiklere bakarak anlayamazsınız. En çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın; ahlaksızlık, dolandırıcılık, katiller, hırsız, çocuk tecavüzü, aldatma, fuhuş, kadına şiddet var. Ahlaki çöküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Bu programlarda sizin Bakanların görevini başkaları almış durumda. Adalet Bakanı Müge Anlı, İçişleri Bakanı Esra Erol, Aile Bakanı Didem Arslan. Sizin yapamadığınız görevi onlar yapıyor. Bu programlarda ahlaki çöküntü açıkça göz önüne sererken yoksulluğu da görmemiz mümkün. Adam diyor ki, ‘Kaynanama tüp fırlatacaktım, tüp pahalı diye vazgeçtim’ Bir adam çıkmış televizyona, diyor ki; ‘Karım beni satıyor. Turşuya, salçaya, bibere satıyor’ diyor"